In der Fußball-Regionalliga geht es Schlag auf Schlag. Vier Tage nach dem Sieg bei Mainz 05 II gastiert der FK Pirmasens am Sonntag bei Drittliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach, und am Mittwoch soll das Nachholspiel gegen Bayern Alzenau folgen. Offen ist, wer nun die Kapitänsbinde trägt.

Was war das für eine Chance! Luka Dimitrijevic vergab vergangenen Dienstag im Bruchwegstadion beim Stand von 1:1 eine Tormöglichkeit, die man eigentlich nicht vergeben kann. Der Bankkaufmann-Azubi