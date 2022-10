Weil die Fußball-Regionalliga der C-Junioren in den Herbstferien pausiert, kam dem FK Pirmasens die Möglichkeit gerade recht, ein Freundschaftsspiel gegen die Nationalmannschaft aus Luxemburg zu bestreiten. Gespielt wurde unter Flutlicht beim TuS Rimschweiler. Dass er viele bekannte Gesichter unter den 80 Zuschauern an seiner ehemaligen Spielertrainer-Station entdeckte, machte FKP-Juniorentrainer Julian Müller mehr Freude, als seine jetzige Mannschaft. „Nicht ins Dribbling gehen, wenn du als Innenverteidiger letzter Mann bist; das predigen wir andauernd im Training. Und dann wird es im Spiel schon in den ersten Minuten doch gemacht“, haderte Müller mit seinen Schützlingen. Die Luxemburger führten nach 30 Minuten schon 2:0.

Die Pirmasenser hatten es ihrerseits versäumt, die gebotenen Chancen zu nutzen. Auf unserem Bild schießt der Pirmasenser Daniel Rasmus erfolglos aufs Tor, der Luxemburger Diogo dos Santos musste nicht mehr eingreifen. „Das sind halt auch Fehler, wenn du es nicht schaffst, von den genügend hochkarätigen Chancen mal eine für ein Tor zu nutzen“, war Müller auch mit der Offensive nicht zufrieden. Alles in allem sei es ein intensiver Test auf hohem Niveau gewesen, der gut reingepasst habe. Aus Sicht des FKP war das 0:8 am Ende aber etwas zu deutlich.