Salif Cissé, Mittelfeldspieler des Fußball-Regionalligisten FK Pirmasens, ist nach seiner Roten Karte bei der 0:2-Niederlage in Steinbach für drei Spiele gesperrt worden. FKP-Trainer Kevin Stotz, der Gelb-Rot sah, muss einmal zuschauen. Die Co-Trainer Dominik Böckli und Florian Leidner coachen daher das Team im Heimspiel am Samstag (14 Uhr) auf der Husterhöhe gegen die SG Sonnenhof Großaspach, die mit dem in der Winterpause verpflichteten Kultstürmer Sascha Mölders antritt. Bis zu 5000 Zuschauer sind nach den neuen Corona-Bestimmungen für diese Partie im Framas-Stadion erlaubt.