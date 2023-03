Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wir hatten uns so viel vorgenommen, sind aber nie richtig ins Spiel hinein gekommen.“ So kommentierte Martin Gries, der Trainer des Fußball-Verbandsligisten FK Pirmasens II, das 0:2 (0:1) am Sonntag auf dem Husterhöh-Kunstrasen gegen den SV Steinwenden. Der SVS hat damit die FKP-Reserve in der Tabelle überholt und steht nun seinerseits auf dem begehrten vierten Platz, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt.

Steinwenden verstand es von Anfang an, viel Druck auf jeglichen Versuch einer Spielentwicklung beim FKP auszuüben. Die Gries-Elf fand über 90 Minuten hinweg keine Lösungen. „Wir