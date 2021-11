Der FK Pirmasens hat in der Fußball-Regionalliga nach großem Kampf gegen den Tabellenzweiten, den FSV Mainz 05 II, ein 1:1 (0:0) erreicht. Lukas Laux köpfte die Nullfünfer in der 47. Minute nach einer Ecke in Führung. Beim Ausgleich (63.) wehrte erst ein auf der Torlinie stehender Mainzer Dennis Krobs Kopfball ab, den Abpraller beförderte FKP-Kapitän David Becker wieder aufs Tor, Luka Dimitrijevic gab dem Ball noch eine Richtungsänderung.