Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Niederschmetternde Diagnose für Luis Kiefer (21). Der Außenangreifer des Fußball-Regionalligisten FK Pirmasens, der vergangenen Sonntag in der zweiten Mannschaft sein erstes Spiel nach einem Jahr Kreuzbandriss-Pause machen sollte, erlitt am Freitag im U23-Training wieder einen Kreuzbandriss – dieses Mal im rechten Knie. Dies ergab nach den Worten von FKP-Trainer Patrick Fischer eine Untersuchung am Montagabend im Krankenhaus.

Im Verbandspokal-Viertrundenspiel am Mittwoch (Anstoß: 19.30 Uhr im Stadion am Hessenhaus) beim Oberligisten Hassia Bingen fehlen außerdem Außenangreifer Benno Mohr wegen einer