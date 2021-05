Dem FK Pirmasens ist auch im vierten Vergleich mit dem FC Gießen kein Sieg gelungen. Bekannte Defizite im Torabschluss führten zu einer 0:1-Niederlage und zum Abrutschen auf den sechstletzten Regionaliga-Platz. Zwei feste Größen fielen kurzfristig aus.

Dass Benno Mohr (Kreuzband- und Meniskusriss), Gianluca Lo Scrudato (Ellenbogenverletzung), Sascha Hammann und Yannick Grieß (beide Gelb-Sperre) die Reise in die mittelhessische Universitätsstadt nicht mitmachen würden, war schon länger klar. Doch dann fielen kurzfristig noch zwei ganz wesentliche Spieler aus.

Beckers „Hexenschuss“

David Becker hatte auf einmal große Rückenschmerzen. „Am Freitag wurde ich noch gespritzt, aber für das Spiel am Samstag hat es nicht gereicht“, informierte der FKP-Kapitän, wieso er die Spielführerbinde an den gerade erst von einem leichten Muskelfaserriss genesenen Salif Cissé weiterreichen musste. Und auch Dennis Chessa, als zentraler offensiver Mittelfeldspieler und Standardexperte gesetzt, sagte am Freitagabend nach dem Abschlusstraining ab. „Ich liege schon die ganze Woche mit Grippe flach. Ich hab’ zuerst gedacht, es geht vielleicht doch, aber leider war dem nicht so“, berichtete der Ex-Zweitligaprofi am Samstag. Trainer Patrick Fischer teilte mit, dass Chessa zwei Corona-Tests gemacht habe und „beide negativ“ ausgefallen seien.

Maroudis und Skorski dabei

Fischer berief Iosif Maroudis erstmals seit Anfang Februar ins 18er-Aufgebot – der Grieche durfte dann auch noch fünf Minuten spielen –, auch Nachwuchsmann Bastian Skorski gehörte dazu. Mittelfeldmann Cissé, der auch schon mal als Rechtsverteidiger ausgeholfen hatte, bildete das linke Glied der Vierer-Abwehrkette und wusste dort zu gefallen. Mittelstürmer Dennis Krob rückte auf Chessas Position, ganz vorne begann Konstantinos Neofytos, der damit erstmals seit 16. Januar wieder in der Startelf stand. Später spielte auch Krob in der Spitze. Den Linksaußen gab Tom Schmitt, der eine Woche zuvor beim 2:0 gegen seinen Ex-Klub Aalen erst spät eingewechselt worden war.

Schmitts schwacher Abschluss

Toll war Schmitts Hackentrick, der in der 27. Minute die erste FKP-Chance durch Luka Dimitrijevic einleitete; kläglich in Minute 65 sein Schuss aus 18 Metern auf Gießens leeres Tor, das Keeper Frederic Löhe hatte verlassen müssen, um in letzter Sekunde an der Strafraumgrenze gegen Krob zu klären. Schmitt schoss gut zwei Meter über die Latte.

Zwei gegen einen

Noch größer die Chance in der 51. Minute: Der sehr starke Neufang gewann ein Kopfballduell am Mittelkreis in der eigenen Hälfte, Dimitrijevic lief plötzlich alleine auf Gießens Tor zu, entschied sich gegen ein Abspiel zum mitgesprinteten, völlig freien Krob, wohl weil dieser vielleicht minimal im Abseits gestanden hätte, „Dimi“ schoss, und Löhe parierte mit dem Fuß. Zwei gegen einen, aber kein Tor – unfassbar! „Wenn der reingeht, läuft das Spiel anders“, stellte hinterher FKP-Torhüter Benjamin Reitz fest, der sich einige Male auszeichnen konnte.

So gab es eine, so Trainer Fischer, „brutal ärgerliche Niederlage“, weil der eingewechselte Antonyos Celik in der 83. Minute für Gießen traf. Fischer: „Da haben wir zentral zu passiv verteidigt.“ Keeper Reitz betonte, dass trotz des gesicherten Ligaverbleibs nach dem 0:1 „alle sehr enttäuscht“ seien, schließlich gelte es noch, „das Mannschaftsziel zu erreichen“. Und das lautet weiterhin: sechs Vereine hinter sich lassen.

Lewandowski und FKP gestoppt

Übrigens: Dass Robert Lewandowski am Samstag seinen 41. Bundesliga-Saisontreffer verpasste und damit den Uralt-Torrekord von Gerd Müller (noch) nicht verbesserte, lag auch am Torhüter des SC Freiburg, Mark Flekken. Die Klasse des Niederländers musste auch schon der FK Pirmasens anerkennen. Hätte Flekken nicht so grandios pariert, hätte der FKP im April bei Regionalliga-Tabellenführer Freiburg II gepunktet und nicht 0:1 verloren.