Das kleinere Trostpflaster haftet: Der FK Pirmasens hat sich mit einem Heimsieg aus der Fußball-Regionalliga verabschiedet. Das große Trostpflaster soll geklebt werden, wenn in zwei Wochen der Gegner erneut Schott Mainz heißt. TSV-Trainer Sascha Meeth wartete nach dem FKP-Sieg am Samstag schmunzelnd mit einem nicht ganz so guten Ratschlag für den Finalgegner auf.

Nein, nix. Da geht’s raus und basta: Schiri Philipp Reitermayer blieb einfach unerbittlich. Die Spaßbremse in Trauerschwarz beharrte stur darauf, dass die Pirmasenser 16 das Feld gefälligst