Wenn Anhänger des Regionalligisten FK Pirmasens Tore ihrer Elf sehen wollen, müssen sie derzeit Auswärtsspiele anschauen. Auch gegen die TSG Balingen wollte das Runde nicht ins gegnerische Eckige. Aber dank der guten Abwehrleistung – wiederum ohne die gefrusteten Eigengewächse Manuel Grünnagel und Yannick Grieß – gab’s wenigstens ein 0:0.

„Kommt, geht nur mal drei, vier Schritte auf den Platz!“, rief FKP-Trainer Patrick Fischer nach der Partie den Journalisten zu, um ihnen zu demonstrieren, wie schlecht der Rasen im städtischen Stadion auf der Husterhöhe ist. Nun, die Pferderennbahn in Zweibrücken besitzt vermutlich einen ebeneren Untergrund als den im Sportpark. Das Grün in der sonst so schmucken Arena ist seit Jahren ein Ärgernis. Es scheint, dass das zuständige Amt in der Stadtverwaltung mit gepflegtem Rasen schon ein bisserl auf Kriegsfuß steht. Der unansehnliche Rasen der Rheinberger-Passage beziehungsweise das, was davon übrig geblieben ist, spricht Bände – dies nur am Rande.

Pirmasenser Minimalisten

Jetzt stellt sich natürlich die Frage, in welchem Zusammenhang stehen die Platzverhältnisse mit der heimischen Torflaute? Denn nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen Drittliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach, der mit 16 Gegentreffern mittlerweile zur Schießbude der Liga mutiert ist, durfte FKP-Stadionsprecher Peter Edrich in den folgenden drei Heimpartien nicht mehr das Torjingle abspielen. In der Fremde durfte die Pirmasenser Minimalisten (neun Punkte mit nur fünf Toren) in drei Spielen zumindest schon viermal jubeln. „In Homburg lag der Rasen wie ein Teppich da“, erklärte Fischer, warum sein Team dort den schnellen gefährlichen Ball spielen und drei Tore schießen durfte.

Fast nur mit Standards gefährlich

Das tiefe, holprige Grün am Samstag in Pirmasens ließ indes keinen Tempofußball zu. Da Stockfehler in vorderster Front und teils sehr schlechte Flankenbälle dazukamen, blieben Top-Chancen Mangelware. So war der Pfostenschuss des guten Dennis Chessa die einzige echte Torchance aus dem Spiel heraus; der gewohnt zweikampfstarke Kapitän David Becker hatte aufgelegt. Ansonsten wurde es nur bei Standardsituationen gefährlich. Tom Schmitt und Moritz Zimmer hatten da bei ihren Kopfbällen wenig Fortune.

Schmitt spricht Klartext

„Unsere Torausbeute zu Hause ist definitiv zu wenig“, gab der in Homburg so starke Angreifer Schmitt zu, „auch weil wir gegen Balingen manchen Angriff nicht fertig gespielt haben.“ Schmitt weiter: „Das ist unser Heimplatz. Da müssen wir in der Lage sein, Chancen herauszuspielen.“

Grieß ist sauer

So muss der geneigte Fan darauf hoffen, dass der Coach beim nächsten Heimspiel (Freitag, 16. Oktober, gegen den TSV Steinbach Haiger) wieder Yannick Grieß in die Startelf beruft. Der lange Innenverteidiger traf in dieser Saison als einziger im Framas-Stadion ins gegnerische Netz. Spaß bei Seite: Der von klein auf beim FKP spielende 24-Jährige war am Samstag ebenso wie sein Teamkollege Manuel Grünnagel ziemlich angefressen. Die beiden in den ersten Saisonspielen gesetzten Abwehrspieler gehörten wie schon in Homburg nicht zur ersten Elf. Während Grünnagel, seit Jahren Stamm-Rechtsverteidiger beim FKP, keinen Kommentar zu seiner Nichtberücksichtigung abgeben wollte, machte sich Grieß Luft. „Natürlich bin ich sauer. Ich will spielen“, sagte der Windsberger, der aber auch sachlich feststellte: „Der Trainer hat die Siegermannschaft von Homburg spielen lassen und die hat heute zu null gespielt.“ Auch weil Zimmer und Kevin Frisorger sehr gut abräumten, Gianluca Lo Scrudato und Sascha Hammann größtenteils überzeugten.

Verspäteter Anpfiff

Einem unbekannten Tier hingegen schien das ganze Theater um den Fußball auf dem Husterhöh-Rasen sowas von egal gewesen zu sein. Es hat im wahrsten Sinne des Wortes „druff gschiss!“ Und zwar direkt in den Mittelkreis, was erst unmittelbar vor dem Anstoß der Partie gegen Balingen bemerkt wurde. Erst nachdem FKP-Institution Gerry Triem die tierische Hinterlassenschaft mit einem Plastikbecher entfernt hatte, pfiff Schiedsrichter Marius Ulbrich aus dem hessischen Düdelsheim das Spiel etwas verspätet an ...