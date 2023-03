Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es läuft bisher nicht gut für die Regionalliga-Fußballer des FK Pirmasens im neuen Jahr. Nur einen Punkt holten sie aus drei Spielen, in denen sie jeweils zumindest in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft waren. Am Samstag geht’s zum TSV Schott Mainz (Anstoß: 14 Uhr, Bezirkssportanlage Mainz-Mombach).

Aktuell ist der FKP Siebtletzter in der 22er-Liga mit 21 Punkten aus 18 Spielen und Schott Vorletzter mit 17 Punkten aus ebenfalls 18 Spielen; bis zu sechs Mannschaften steigen ab. Bei dieser