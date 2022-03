Auch wenn der FK Pirmasens in die Fußball-Oberliga absteigt, werden Salif Cissé (27) und Luka Dimitrijevic (25) weiter für den aktuellen Regionalliga-Vorletzten auflaufen. Die Mittelfeld-Stammkräfte haben am Donnerstag ihre Verträge ligaunabhängig bis Sommer 2023 verlängert. Die Vereinsführung sprach von einem „wichtigen Signal“. Für Bankkaufmann-Azubi Dimitrijevic wird es die dritte Saison beim FKP sein, für den drittligaerfahrenen Polizeikommissar-Anwärter Cissé bereits die siebte. Am Samstag gastieren die Pirmasenser in Offenbach.