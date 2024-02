Ein Gartenhaus hat am Samstag in der Oskar-Metz-Straße in Pirmasens gebrannt. Gegen 23.50 Uhr wurde die Polizei informiert. Die Pirmasenser Feuerwehr löschte den Brand vergleichsweise schnell, dennoch entstand ein Schaden von 5000 Euro. Vermutlich hatte der Holzofen das Feuer verursacht, so die Polizei.