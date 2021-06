Am Donnerstagmorgen um 5 Uhr wurde Rauch am Kiosk auf dem Parkplatz der Schuhwelt auf der Moschelmühle gemeldet, berichtet die Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach ersten Schätzungen liegt die Schadenshöhe im niedrigen vierstelligen Bereich. Da die Brandursache ungeklärt ist, hofft die Polizei auf Zeugen. Sie sollen sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.