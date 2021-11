Der SV Hermersberg hat in der Fußball-Landesliga auch das zehnte Spiel in Folge gewonnen. Am Mittwochabend siegte der Spitzenreiter bei Schlusslicht FC Fehrbach mit 6:2 (3:1).

„Die beiden Gegentore stören mich etwas. Aber ansonsten haben die Jungs das Spiel sehr gut angenommen – auch wenn es eigentlich um nichts ging“, sagte SVH-Trainer Jens Mayer. Fehrbachs Spielleiter Christoffer Lorett dachte nach dem Abpfiff bereits an die nächsten Partien gegen die wohl mit in die Abstiegsrunde gehenden Teams: „Das war unser letztes Aufgebot. Beim ein oder anderen Zweikampf wurde bisweilen etwas zurückgezogen - auch mit dem Gedanken an die kommenden Spiele.“ Der angeschlagene Torjäger Lukas Hoffmann wurde gänzlich geschont.

Weber trifft per Rückzieher

Nach Hermersbergs Führungstor durch Daniel Jochum (12.) konnte Michael Wiktorski für Fehrbach noch ausgleichen (20.). Jonas Simon und Jonathan Vogt sorgten für die 3:1-Pausenführung der Gäste. Im zweiten Durchgang trafen zweimal Torjäger Florian Weber (55., 64. per Rückzieher) und Linksverteidiger Christoph Metzger (59.) zum zwischenzeitlichen 6:1 für Hermersberg. Nach 72 Minuten gelang Fehrbachs Kevin Rubeck eine weitere Ergebniskorrektur.

Kurios: Für Hermersbergs angeschlagenen Offensivspieler Timm Dudek kam nach 82 Minuten Torhüter Sven Deppert aufs Feld. „Wir hatten einige angeschlagene Akteure und daher nur drei Ersatzspieler dabei. Dudek hat einen Schlag auf den Fuß bekommen. Da blieb nur noch diese Option“, informierte Coach Mayer.

SO SPIELTEN SIE

FC Fehrbach: Groh - Malvaso, Held, Schiefer, Pokluda, Rubeck - Grieser - Rindchen (46. Lars Grünfelder), Jonas Lorett, Christoffer Lorett - Wiktorski (65. Bauer)

SV Hermersberg: Wächter - Vogt, Simon, Dausmann, Metzger (61. Berg) - Deho (58. Plitt), Freiler - Lelle, Dudek (82. Deppert), Jochum - Weber.