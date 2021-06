Die FDP-Fraktion im Stadtrat hat einige Fragen an die Stadtverwaltung − unter anderem zum geplanten Marktfrühstück und dazu, was das Stadtmarketing so vorhat.

Der Fraktionsvorsitzende der FDP, Steven Wink, setzt drei Anfragen auf die Agenda der Stadtratssitzung am Montag. Bei einer geht es um das von der FDP angeregte Marktfrühstück. Wie berichtet, soll die Aktion auf dem Wochenmarkt samstags ein „kleines touristisches Highlight“ setzen. Das monatliche Marktfrühstück soll keine Konkurrenz zu den Beschickern sein, vielmehr sollen Vereine eingebunden werden und Musiker die Gelegenheit bekommen, aufzutreten. Das Thema wurde vergangenen September an den Hauptausschuss weitergereicht. Am Montag will Wink nun wissen, ob es bereits ein Konzept für die Aktion gibt.

Die FDP-Fraktion fragt darüber hinaus, was Stand der Dinge beim Quartiersmanagement in der Stadt ist, wer dessen Akteure sind, welche Aktionen diese während Corona umsetzen konnten und was für die Zeit nach der Pandemie geplant ist.

Was tut sich beim Stadtmarketing?

Die Liberalen nehmen außerdem das Stadtmarketing in den Blick. „Gibt es aktuelle Projekte des Pirmasens Marketing e.V. und wenn ja, welche? Gab und gibt es Projekte während der Pandemie? Sind bereits Projekte für nach der Pandemie geplant?“, fragt Wink die Stadtverwaltung. Darüber hinaus möchte die FDP wissen, in welcher Weise sich Ehrenamtliche bei Aktionen des Stadtmarketings einbringen.