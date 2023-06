Beim Tag der Sportvereine, der fast schon traditionell vom Sportbund Pfalz zusammen mit dem Holiday Park in Haßloch und den anderen Sportbünden in Rheinland-Pfalz veranstaltet wird, wird am Samstag dem FC Gräfenstein-Merzalben eine Ehre zuteil.

Für diesen Tag konnten alle Mitgliedsvereine Eintrittskarten für den Freizeitpark in Haßloch zu vergünstigten Konditionen erwerben. Die Sportjugend Pfalz nutzt die Gelegenheit und vergibt zusammen mit dem Bezirksverband Pfalz und der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland zahlreiche Preise an verschiedene Projekte der Sportvereine.

Auf der Bühne im Holiday Indoor Theater werden ab 11 Uhr fünf Vereine (TSC Zweibrücken, 1. FFC Niederkirchen, HSG Dudenhofen-Schifferstadt, FC Hambach, TG Waldsee) mit dem 16. Pfalzpreis „Jugend und Sport“ ausgezeichnet. Diesen Preis lobt die Sportjugend Pfalz zusammen mit dem Bezirksverband Pfalz alle zwei Jahres aus und prämiert damit Sportvereine für Projekte ihrer außersportlichen Jugendarbeit. Weiter vergibt die Sportjugend Sonderpreise an insgesamt 30 Vereine.

Der FC Gräfenstein-Merzalben erhält den mit 500 Euro dotierten AOK-Gesundheitspreis der Sportjugend Pfalz. „Der FC versteht unter seiner Jugendarbeit mehr als nur den Trainings- und Wettkampfbetrieb, was sich durch die zahlreichen Aktivitäten auch außerhalb der Sportstätte widerspiegelt“, teilt der Sportbund Pfalz in seiner Presseinformation mit. Weiter heißt es darin: „Besonders gefallen hat der Jury von der AOK einmal mehr, dass in die Planungen auch die Eltern eingebunden werden, so dass der Verein ein sehr familienfreundliches Bild aufzeigt.“