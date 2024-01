Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er spielte in der Uefa Youth League für RB Leipzig gegen Manchester City und Paris St. Germain, war in der U19-Nationalmannschaft unter dem jetzigen U17-Weltmeistertrainer Christian Wück am Ball. Nun steht David Lelle aus Hermersberg bei Holstein Kiel unter Vertrag. Wie es dem mittlerweile 20-Jährigen bei den „Störchen“ ergeht und was er im Heimaturlaub auf der Sickingerhöhe gemacht hat.

Spielt Holstein Kiel kommende Saison sowohl in der Bundesliga als auch in der Dritten Liga? Beide Herren-Fußballmannschaften der „Störche“ haben in der Hinrunde