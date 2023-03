In den vergangenen Jahren gewannen die Keglerinnen des ESV Pirmasens meist ihre Heimspiele in der DKBC-Bundesliga gegen den KV Liedolsheim. Am Sonntag setzte es jedoch zum Saisonabschluss gegen den Vizemeister aus Nordbaden ein 1:7 (9:15 Sätze, 3385:3548 Kegel).

„Die waren sehr gut, und wir haben auf einigen Positionen nicht das gebracht, was wir können“, sagte ESV-Spielertrainerin Nicole Winicker und fügte hinzu: „Wir machen jetzt erst mal eine kurze Pause, um noch mal neue Kraft zu tanken für das Pokal-Viertelfinale gegen Bamberg.“

Liedolsheim beorderte seine drei besten Auswärtsspielerinnen, die auch zum Nationalteam gehören, in die erste Hälfte. So bekam es Luisa-Marie Neu mit Saskia Seitz zu tun, gegen die sie chancenlos war (0:4 Sätze/526:631 Kegel). Besser machte es Alisa Bimber, ohne aber an bisherige Heimergebnisse anzuknüpfen. Sie unterlag Sabine Sellner mit 1,5:2,5 (587:606). Einzig Winicker bestätigte ihren Aufwärtstrend und bezwang Jana Bachert mit 2,5:1,5 (583:556).

Damit stand es zur „Halbzeit“ 1:2 mit 103 Kegeln weniger. Jeweils ein 2:2 nach Sätzen, aber den Teampunkt aufgrund der weniger gefällten Kegel abgegeben: So erging es Melanie Wetzel (553:559) und Marie-Luise Scherer (594:602). Ann-Katrin Neu baute nach zwei offenen Sätzen gegen Nationalspielerin Yvonne Schneider ab und verlor 1:3 (542:594).