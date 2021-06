Zum ersten Mal nach mehr als einem Jahr coronabedingter Zwangspause trafen sich am Freitagabend wieder Schachspieler auf der Ruhbank zum traditionellen Monatsturnier des Schachclubs Pirmasens.

Vor der Kulisse des Hochhauses hatte der SCP Tische und Stühle ins Freigelände beim Vereinslokal gerückt und spielte fünf Runden Schnellschach mit zwölf Minuten Zeitvorgabe. „Seit März 2020 haben wir sehnsüchtig auf diesen Tag gewartet“, freute sich SCP-Vorsitzender Michael Müller darüber, endlich wieder Menschen aus Fleisch und Blut gegenübersitzen zu können. Natürlich habe man auch Online-Begegnungen auf dem Schachserver gespielt, aber das sei nicht jedermanns Sache. So mancher Spieler lehne das komplett ab. Auf der anderen Seite hätten sich Leute gemeldet, die bisher keinem Schachclub angehörten, während der Pandemie jedoch interessiert den Online-Spielen gefolgt seien und nun Geschmack am Vereinsschach gefunden hätten. Müller kündigte an, bei gutem Wetter auch das Jugendtraining im Freien wieder anzubieten. Das Schnellschachturnier gewannen punktgleich Ansgar Barthel und Daniel Marhöfer.