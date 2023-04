Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Merkwürdigkeiten ja, aber echte Ansatzpunkte nein: So beschreibt der Arbeitsrichter am Dienstag gleich mehrfach seine Einschätzung in der „Causa Peter Kaiser“. Über 39 Kündigungsschutzklagen von ehemaligen Beschäftigten der insolventen Schuhfabrik hat das Arbeitsgericht allein am Dienstag verhandelt – und am Ende abgelehnt.

Bevor die Fälle des nächsten Kläger-Anwaltes auf den Tisch kommen, muss sein Vorgänger noch einmal in den Gerichtssaal. Allerdings nur für die Fernsehkamera,