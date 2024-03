Für den Nachwuchs der vier Ringervereine aus der Region Pirmasens sind bei den rheinland-pfälzischen Freistil-Meisterschaften am Sonntag in Speyer etliche Medaillen herausgesprungen.

Der jüngste Goldmedaillengewinner ist Seyran Karapetyan: Bei den Unter-Zehnjährigen gewann das Talent vom AC Thaleischweiler die Klasse bis 25 Kilogramm und setzte sich dabei gegen zwei Konkurrenten durch. Ilja Müller (ebenfalls ACT) ließ in der 34-Kilo-Klasse alle fünf Gegner hinter sich. Den dritten Landesmeistertitel für den AC Thaleischweiler erkämpfte Robert Walter bei den Unter-Zwölf-Jährigen in der Gewichtsklasse bis 43 Kilo.

16 Vereine dabei

Für die ASV Pirmasens siegte Tymofii Seletsky in der U14-Klasse bis 38 Kilo. Vom RSC Pirmasens-Fehrbach erkämpften bei den Unter-17-Jährigen Leonid Zorba in der Klasse bis 60 Kilo und Aleksander Nikolov (konkurrenzlos) in der 110-Kilo-Klasse Gold. Für den im vergangenen Jahr gegründeten AV Pirmasens erreichten Antoni Fabis (U10 bis 45 kg) und David Pirpilashvili (-51 kg) jeweils zweite Plätze.

Die Vereinswertung – 16 Vereine hatten ihren Nachwuchs in die Domstadt entsandt – gewann die ASV Mainz. Der AC Thaleischweiler kam auf Platz neun vor der ASV Pirmasens und dem RSC Pirmasens-Fehrbach. Rang 13 belegte wurde der AV 23 Pirmasens.

DIE ERGEBNISSE

U8: -22 kg: 3. Marc Ghercev; -24 kg: 2. Bogdan Varzaru (beide AV 23 Pirmasens)

U10: -25 kg: 1. Seyran Karapetyan (AC Thaleischweiler); -34 kg: 1. Ilja Müller (AC Thaleischweiler); -45 kg: 2. Antoni Fabis (AV 23 Pirmasens), 3. Miron Friauf (ACT); -51 kg: 2. David Pirpilashvili (AV 23), -59 kg: 2. Melvin Weil (ACT)

U12: -36 kg: 3. Alexander Groh (ACT); -39 kg: 3. Herorhii Stazhkov (ASV); -43 kg: 1. Robert Walter (ACT); -50 kg: 3. Lika Gauk (ACT)

U14: -38 kg: 1. Tymofii Seletskyi (ASV), 3. Luka Rymarchuk (ASV); -52 kg: 3. Alex Zaporojan (ACT); -62 kg: 1. konkurrenzlos Semen Ponomarov (ACT); -68 kg: 1. Yan Osadchyi (ACT)