Wieder hat es für Tanja Krämer nicht ganz gereicht mit dem Gewinn des deutschen Damen-Pokals. Doch die Merzalberin im Trikot des TSV Langstadt war eine der herausragenden Spielerinnen beim Final Four in Berlin.

Dass der TSV Langstadt am Sonntag in Berlin das Endspiel um den deutschen Tischtennis-Pokal der Damen erreichte, lag nicht zuletzt an Tanja Krämer aus Merzalben. Denn die ehemalige Nationalspielerin,