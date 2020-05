Keine Beute, aber erheblicher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Einbruchs in das Sportheim der SG Pirmasens. Wie die Polizei am Montag mitteilte, warfen unbekannte Täter zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 7.30 Uhr, mit einem Stein eine Scheibe des Sportheims in der Winzler Straße 217 ein und gelangten so ins Innere. Gestohlen wurde offensichtlich nichts, so die Polizei. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.