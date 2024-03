Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Woche lang ist das deutsche U16-Fußball-Nationalteam in Pirmasens. Bis Montag steht im Sportpark Husterhöhe täglich Training oder ein Länderspiel an – das erste am Freitagabend gegen Italien.

Die erste Übungseinheit in der Südwestpfalz ist eine ganz besondere, ein inklusives Training mit der Heinrich-Kimmle-Stiftung. Kaum in Pirmasens angekommen, geht es am Montagnachmittag