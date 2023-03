Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine ziemlich schnelle Angelegenheit war – mit einer Ausnahme – am Sonntag das Tennis-Pfalzliga-Heimspiel der Damen des TC Rot-Weiß Pirmasens gegen den TC Schwarz-Weiß Bad Dürkheim. Durch den 19:2-Sieg weisen die Pirmasenserinnen nun vor dem letzten Spieltag 8:4 Punkte auf.

Die Gäste von der Weinstraße, die sieglos am Tabellenende stehen, traten nur zu viert am Haseneck an. So fiel es nicht ins Gewicht, dass bei Rot-Weiß gleich zwei Stammspielerinnen