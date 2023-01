Westpfälzische Stadt bietet 2023 gewohnt vielseitige Fach- und Special-Interest-Messen an zentrumsnahem Standort und mit professioneller Infrastruktur – Premiere für Job- und Ausbildungsmesse Fachzubi

Eine Mischung aus Verbraucher-, Hobby- und Lifestyle-Messen sowie Berufsinformation für junge Menschen: Das Messejahr in Pirmasens hat einiges zu bieten. Sieben Mal öffnen sich dafür die Tore der Messehallen für Aussteller und Besucher; die Messe Lebensart findet wie gewohnt unter freiem Himmel im Strecktalpark statt.

Fachzubi

Ihre Premiere in Pirmasens feiert am 27. April die Ausbildungs- und Jobmesse Fachzubi. Bei der ersten Ausbildungs- und Jobmesse haben Schüler, Jobinteressierte, Studierende sowie auch Berufsumsteiger und -wechsler die Möglichkeit, sich über verschiedene Berufsfelder und aktuelle Stellenangebote in persönlichen Gesprächen bei regionalen Aussteller-Unternehmen zu informieren. Der Eintritt ist kostenlos. Der Veranstalter hat seinen Sitz in Saarlouis.

Auto- und Bausalon

Den Anfang machen zu Jahresbeginn am 28. und 29. Januar und vom 10. bis 12. Februar der Autosalon und der Bausalon, die schon seit vielen Jahren fest zum Pirmasenser Messeprogramm gehören. Rund 200 Neufahrzeuge, darunter viele Modellpremieren, werden beim siebten Pirmasenser Autosalon präsentiert. Besondere Beachtung liegt dabei auch

auf dem Thema umweltfreundliche Mobilität: Im Fokus stehen hier Elektroautos und Plug-in-Hybrid-Modelle.

2023 findet der Bausalon bereits zum zehnten Mal statt. Erneut präsentieren rund 80 Aussteller alles rund ums Bauen, Renovieren, Sanieren und Wohnen. Den Themen energetische Sanierung, innovative Heiz-Systeme, Energiesparen und Einbruchschutz kommt dabei eine besondere Bedeutung zu,

ebenso wie den entsprechenden Förderprogrammen.

Münz- und Briefmarken-Fachmesse

Am 26. März und ein weiteres Mal am 15. Oktober findet die Münz- und Briefmarkenmesse der Münzfreunde Pirmasens statt. Münzen aus der Antike über das Mittelalter bis in die Gegenwart, dazu Medaillen, Briefmarken, alte Sammlerpostkarten und Zubehör sind in Pirmasens bei der Münzmesse zu bestaunen – der „mittlerweile einzigen

verbliebenen Fachmesse in Rheinland-Pfalz“, wie Wilfried Krug erklärt, Veranstalter und Vorsitzender des Münzfreunde Pirmasens. Die Besucher können sich vor Ort mit den einzelnen Münzanbietern austauschen und mit ihnen ins Gespräch kommen.

Lebensart

Vom 12. bis 14. Mai lädt die seit 2012 etablierte Lebensart

inmitten des idyllisch angelegten Strecktalparks zu Füßen des Rheinberger-Gebäude ein zum Entdecken von neuesten Trends und Produkten für Haus und Garten. Rund um den naturnahen Weiher im Strecktalpark in Pirmasens gastiert die

bundesweit bekannte Ausstellung mit einem besonderen Ambiente. Inmitten der Natur präsentieren sich die Aussteller in Pagodenzelten. Die Palette der Themenwelten erstreckt sich von Wohntrends für Haus und Garten über Mode, Schmuck und Kulinarisches bis hin zu Outdoor-Aktivitäten und neuen Ideen für die Freizeitgestaltung. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die kreative Gartengestaltung mit zahlreichen Dekorationen und Pflanzen.

Berufsinformationsmesse (Bib)

Praxisnahe Informationen rund um zukunftssichere Ausbildungsmöglichkeiten insbesondere in der Region erhalten Schüler bei der Berufsinformationsbörse (BIB) am 29. September. Sie wird von rund 3500 Schülern der Klassen 9 bis 13 aller Schulen in Pirmasens und der umgebenden Südwestpfalz sowie Bitsch und Saargemünd in Frankreich besucht. Sie findet 2023 zum 14. Mal statt. Über 100 Aussteller von Betrieben, Universitäten, Fachschulen und Institutionen präsentieren das Ausbildungsangebot der Region.

Kreativvitti

Den Abschluss des Messejahres 2023 bildet vom 10. bis 12. November die dritte Auflage der Kreativvitti, der Fachmesse für Innovation, Kreativ- und Kulturwissenschaft. Dort präsentieren sich neben zahlreichen Ausstellern aus den unterschiedlichsten Branchen der Kreativwirtschaft auch wieder mittelständische Unternehmen mit ihren Innovationen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie Start-ups einem interessierten Publikum. Ein Rahmenprogramm, Vorträge, musikalischen Darbietungen, Lesungen und Produktvorführungen runden die Messe ab. Den Ausstellern wird eine repräsentative Plattform geboten und die Schlagworte „Inspiration“, „Innovation“, „Entertainment“ und „Business“ stehen auch 2023 wieder im Vordergrund der landes- und bundesweit ersten „echten“ Kreativwirtschaftsmesse, die alle elf Teilbranchen der Kreativwirtschaft repräsentiert – und Pirmasens einmal mehr zum kreativen Hotspot des Südwestens macht.