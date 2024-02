Bereits vergangene Woche haben Unbekannte in der Landgrafenstraße in Ludwigswinkel einen Zigarettenautomaten gestohlen. Laut Polizeiberichten rissen die zwei Täter, deren Identität noch nicht feststeht, das Gerät gegen zwei Uhr morgens mit einer an ihrem Auto befestigten Kette aus der verankerten Halterung. Anschließend flüchteten sie mit dem Automaten in Richtung der französischen Grenze. Augenzeugen beschreiben die Flüchtenden als maskiert mit weißen Masken und dunkel gekleidet. Sie hatten sich in einer ausländischen Sprache unterhalten.

Bei dem Fluchtauto handelt es sich um einen dunkelblauen Audi A3 aus älterer Produktion mit abgeklebten Kennzeichen. Der dabei entstandene Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Dahn bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Nummer 06391 9160 oder per E-Mail an pidahn@polizei.rlp.de zu wenden.