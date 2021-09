Zuletzt gab es in der Südwestpfalz immer wieder Fälle, bei denen Autoteile gestohlen wurden. Insbesondere auf Katalysatoren hatten es Diebe abgesehen. Möglicherweise geht es ihnen dabei nicht um das Ersatzteil, sondern um die im Katalysator enthaltenen Edelmetalle. Jetzt rückt ein zweites Fortbewegungsmittel als Ersatzteillager ins Visier der Diebe: das Elektrofahrrad. Zwischen Freitag, 8 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, entwendete ein Unbekannter einen im Rahmen des Gepäckträgers integrierten Akku eines Elektrofahrrads, das in Höhe der Mathildenstraße 1 abgeschlossen abgestellt war. Die Polizei gibt den Schaden mit 350 Euro an. Zeugenwerden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.