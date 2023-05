Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass Steven Dooley unter den wenigen Beobachtern der Geister-Heimspiele des FK Pirmasens in der Fußball-Regionalliga gegen den FC Homburg und die SV Elversberg war, gab bereits Anlass zu Spekulationen. Nun herrscht Klarheit: Der 60-Jährige, früher schon als Spieler (1981 bis 1984) und Trainer (Juli 2008 bis Januar 2010) in Pirmasens, ist neuer FKP-Sportdirektor. Das liegt auch an einem Zahnarztbesuch ...

Zum 1. Januar gab der aus dem Sickingerhöhdorf Bechhofen stammende Steven Dooley, der in Mannheim an der medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg eine Forschungsprofessur für