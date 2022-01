260 positive Corona-Testergebnisse gingen bis Freitagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz ein. Betroffen sind erneut Kindergärten und Schulen. In den Kindertagesstätten Pusteblume und Rappelkiste in Pirmasens sowie Paul Josef Nardini in Bundenthal wurde je eine Mitarbeitende positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Ihre positiven Testergebnisse erhielten in der Kindertagesstätte Pusteblume in Pirmasens-Niedersimten sechs weitere Kinder, außerdem ein Kind im Kindergarten Fuchslöcher in Zweibrücken und drei weitere Kinder im Kindergarten Röntgenstraße in Zweibrücken. Je einen Fall gab es an der Grundschule Pirmasens-Ruhbank und der Nardinischule in Pirmasens. Jeweils ein Schüler der IGS Contwig und der BBS Pirmasens sowie zwei Schüler der BBS Rodalben wurden positiv getestet.

Zwölf Menschen mit Covid-19 im Krankenhaus

Am Freitag lagen zwölf Patienten aufgrund einer Covid-19-Erkrankung in einem der drei Krankenhäuser im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz. Davon wurde ein Patient auf der Intensivstation behandelt und auch beatmet. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz ist erneut gestiegen, sie liegt jetzt bei 4,96.

Aktuell gelten 937 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 269 (85 neue Fälle), in Zweibrücken 226 (+60) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 56 (+20), Hauenstein 43 (+12), Pirmasens-Land 54 (+9), Rodalben 62 (+19), Thaleischweiler-Wallhalben 87 (+22), Waldfischbach-Burgalben 58 (+13) und Zweibrücken-Land 82 (+20).

Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 369 für den Kreis, 488 für Pirmasens und 506 für Zweibrücken an. In Zweibrücken liegt die Inzidenz bei den Fünf- bis 14-Jährigen bei 1033.