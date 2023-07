Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Publikum kann sich in der kommenden Saison der Gräfensteiner Theaterspiele wieder auf viele Höhepunkte freuen, etwa den Pfälzer Kabarettisten Christian Habekost und das erste Gastspiel des Boulevardtheaters Deidesheim in Rodalben. Doch es ist nicht nur Theater dabei. Das Programm startet am 5. August. Es gibt bereits Tickets.

Es ist schon eine Tradition, dass am Anfang der Gräfensteiner Theaterspiele das gemeinsame Sommerfest mit dem Rodalber Eine-Welt-Verein steht. Im Innenhof des Dr.-Lederer-Hauses in der Schulstraße