Der aus Kaiserslautern stammende Gitarrist und Sänger Wolfgang Sing (Ex-Superior, Ex-Dezperadoz) hat sein neues Soloalbum „And So It Goes“ in Eigenregie veröffentlicht. Peter Schneider erzählte der Musiker, wie es entstand.

Was war der Anlass, ein neues Soloalbum in Angriff zu nehmen?

Der Anlass war einfach das Bedürfnis, Songs zu schreiben und zu produzieren, die möglichst echt sind und