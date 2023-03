Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das erste Verbandsliga-Heimspiel seit zehn Jahren endete für den SV Hermersberg ganz bitter. Durch ein Gegentor in letzter Sekunde verlor der Aufsteiger mit 3:4 gegen den TuS Rüssingen, der danach minutenlang auf dem Kunstrasenplatz feierte. Für den SVH war’s die dritte Niederlage in der dritten Saisonpartie.

„Dann laufen die am Ende mit sechs gegen zwei auf uns zu.“ So beschrieb Nico Freiler, Mittelfeldspieler des Fußball-Verbandsligisten SV Hermersberg, nach dem Abpfiff am Mittwochabend