Die Pfalzliga-Handballer der TS Rodalben haben am Sonntagabend beim bisherigen Tabellennachbarn HSG Landau/Land deutlich verloren.

Das Team von TSR-Trainer Jonas Baumgart unterlag vor 132 Zuschauern in der Löwensteinhalle mit 25:36 (14:17) und schwebt weiter in Abstiegsgefahr. In der ersten Hälfte war die Partie zunächst ausgeglichen. Die TSR legte vor, die HSG zog wieder gleich. Nach dem 5:5 (13.) war es der Gastgeber, der vorlegte. Rückraumschütze Lukas Gerstle warf fünf der ersten sieben HSG-Treffer. Sein Team setzte sich nach dem 8:7 erstmals etwas deutlicher ab (10:7, 21.). Mit der Drei-Tore-Differenz wurden die Seiten getauscht.

HSG macht „einfache Tore“

Im zweiten Durchgang leistete sich die TSR zu viele Fehlwürfe, um das Spiel nochmals auf die eigene Seite zu ziehen, hielt den Abstand aber zunächst noch konstant. Nach dem 23:20 (43.) gelang der HSG eine Drei-Tore-Serie zum vorentscheidenden 26:20 (45.). „Die Landauer haben es gut gemacht, haben abgewartet, nach unseren Fehlern schnell umgeschaltet und kamen über Tempogegenstöße zu einfachen Toren“, sagte TSR-Abteilungsleiter Romy Hirtle.

Den Rodalbern ging zusehends die Puste aus, was sich auch in der Abwehrarbeit bemerkbar machte. Die so entstandenen Lücken nutzten die Gastgeber, um sich in der Schlussphase noch deutlicher abzusetzen, am Ende einen klaren Sieg einzufahren und in der Tabelle ein Fünf-Punkte-Polster auf die TSR zu schaffen. Dazwischen liegen noch die Südpfalz-Tiger II, die vier Zähler mehr als die achtplatzierten Südwestpfälzer haben.

SO SPIELTEN SIE