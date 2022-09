35 Vereine und Verbände haben sich am Samstag am Kinderspieltag auf dem Schulhof des Leibniz-Gymnasiums beteiligt. Aufgrund der Regenschauer musste das Fest frühzeitig beendet werden. Die Organisatoren sehen den Tag dennoch als gelungen an.

Ob beim Ponyreiten, auf der Rollenrutsche oder an der Kletterwand: Auf dem Kinderspieltag haben 35 Pirmasenser Vereine ihr Angebot durch Mitmachangebote, Bastelaktionen oder Informationsstände vorgestellt. Dabei waren insgesamt rund 250 ehrenamtliche Helfer auf dem Schulhof des Leibniz-Gymnasiums im Einsatz. Organisiert wurde der Kinderspieltag vom Jugendbüro der Stadt sowie dem Stadtjugendring.

Während des „Kennenlernlaufs“ konnten die Kinder die Stände der Vereine und Verbände beispielsweise beim Schiffsmodellbootfahren, beim Tanzen zum Cupid Shuffle oder beim Hunde- und Pferdequiz erkunden. Bei dem Stationenlauf mussten die Teilnehmer möglichst viele Aufgaben bewältigen, um ihren Laufzettel mit Stempel zu füllen. Unter allen, die dabei mitgemacht haben, werden drei Gewinner ausgelost, die im Nachgang der Veranstaltung verschiedene Preise, wie beispielsweise einen Kinobesuch, erhalten.

Erfolgreiche Premiere der Praetorians

Zum ersten Mal beim Kinderspieltag mit dabei waren die Pirmasenser Praetorians, der Budo-Club-Samurai aus Niedersimten und der Pfälzerwaldverein Starkenbrunn. „Wir wollen Werbung für unsere Jugendarbeit machen, die sich momentan im Aufbau befindet“, verrät der Trainer des Praetorians-Nachwuchses Daniel Heumann. Das Interesse der Kinder am American Football sei größer als gedacht. Beim Stand der Praetorians konnten die jungen Besucher sowohl die Ausrüstung anprobieren und damit Fotos machen als auch verschiedene Ballübungen ausführen. „Wir wollen den Kontakt mit dem Sport herstellen“, sagt Daniel Heumann, der mit seinem Team bereits Jugendliche für das Training anwerben konnte.

Mit den Besucherzahlen zufrieden ist auch der Jugendstadtrat. „Es ist angenehm – es sind nicht zu viele und nicht zu wenige Leute“, sagt Vorsitzender Bashar Alheraky. Traditionell kümmert sich das Gremium beim Kinderspieltag um die Rollrutsche, an der auch diesmal einiges los war. Die Feuerwehr Pirmasens, die mit ihrem Löschhaus vor Ort war, ist ebenfalls positiv gestimmt. „Es sind viele interessierte Besucher da, auch wenn es sich durch die Schauer immer wieder etwas leert“, erklärt der stellvertretende Stadtjugendfeuerwehrwart Tim-Leander Zitterbart.

Organisatoren einig: „Alle hatten ihren Spaß“

Entfallen mussten aufgrund des wechselhaften Wetters die Hüpfburg und die Vorführungen verschiedener Vereine. „Das Verletzungsrisiko wäre aufgrund des nassen Bodens zu groß“, erklärt Lukas Bath, Leiter des Jugendbüros und Organisator des Kinderspieltags. Die geplante Erweiterung des Veranstaltungsgeländes auf den oberen Sportplatz des Leibniz-Gymnasium wurde deshalb auch nicht durchgeführt.

Die Vereine zeigen sich dennoch dankbar, dass der Kinderspieltag trotz des regnerischen Wetters stattfinden konnte. „Es ist für uns ein Zeichen des Zusammenhalts“, erklärt Karsten Speyer von den Gartenbahnern Südwest, die die Besucher mit ihrem fernsteuerbaren Gabelstapler begeisterten.

Gegen 15 Uhr musste das Fest zwei Stunden früher als geplant beendet werden. Jugendbüroleiter Bath und der Vorsitzende des Stadtjugendrings Michael Fuhrmann verbuchen den Kinderspieltag dennoch als einen Erfolg. „Ich glaube, jedes Kind, das heute hier war, hatte Spaß – und das ist das Wichtigste“, sagt Bath.