Von der Ferne in die Pfalz reist am Sonntag der Pirmasenser Fotograf Harald Kröher in einer Multimediaschau, die live aus der Festhalle gestreamt wird. Kröher wird dabei mit einer speziellen Überblendtechnik vom Standbild auf bewegte Szenen überleiten.

Die Reise führt die Besucher der „Pirmasens-Live“-Internetseite auf Youtube vom Schwarzwald über die Normandie nach New York und Lanzarote. Zum Schluss kommt die Pfalz als Krönung – und das meint Kröher ganz ernst. „Die Unberührtheit der Region ist unglaublich. Es ist einfach was Besonderes“, schwärmt der Pirmasenser von seiner Heimat.

In der Multimediaschau will Kröher sich vom angestaubten Ablauf im Stil einer Diaschau lösen und etwas ganz Neues zeigen. Standbilder, beispielsweise von gefrorenen Wasserfällen, die er mit hochauflösenden Objektiven jetzt im Winter bei minus 15 Grad im Schwarzwald abgelichtet hat, werden am Sonntag wie von Zauberhand in einen Minifilm übergehen. „Das Standbild kriegt Füße“, beschreibt es Kröher.

Technisch funktioniert diese Art der Präsentation durch eine Installation mit zwei Kameras vor Ort, von der eine filmt und die andere das Standbild macht. Nur mit statischen Bildern allein könne heute keine Multimediaschau konzipiert werden, die das Publikum auch fessele, findet der Fotograf, der damit einen eigenen Stil kreiert haben will.

Weitere Effekte, die am Sonntag gezeigt werden, seien Zeitrafferaufnahmen vom Luitpoldturm aus, bei denen 1100 Fotos aneinandergereiht werden. Alle zwei Sekunden wurde ein Bild gemacht. Das Ergebnis sei ein mitreißendes Panorama der Region mit fantastischen Wolkenformationen, schwärmt Kröher. „Das war früher viel aufwendiger – aber auch so sind meine Computer heiß gelaufen.“ Aus dem Schwarzwald hat Kröher die Wasserfallaufnahmen im Eis mitgebracht. „Die Struktur des Wassers ist einfach der Wahnsinn.“ Im Februar war er in der Normandie für neue Zeitrafferaufnahmen. Schon älter sind die Fotos aus New York und Lanzarote.

Richtig begeistert ist der Pfälzer jedoch von seiner Heimat. Der Trifels beispielsweise sei einfach gigantisch von seinen Erbauern inszeniert worden. Je nachdem wie die Sonne steht, könne hier immer ein fantastisches Panorama eingefangen werden. Dazu kommen Aufnahmen vom Rauhfels, Teufelstisch, Hochstein, Karlstal und natürlich der Wegelnburg. Überall habe er fein komponierte Bilder eingefangen, die höchsten Ansprüchen – vor allem seinen eigenen – genügen sollen, betont er. „Das ist Fotografie und kein Geknipse“, so Kröher.

Den technisch hohen Aufwand und die Perfektion seiner Bilder werde bei der Live-Übertragung gehalten. Er selbst werde dabei von zwei Kameras bei seinen Erläuterungen gefilmt. Wenn es dann zu einer Präsentation kommt, werde jedoch auf die Datei übergeleitet, die direkt auf den Computer des Zuschauers kommt. Es wird also nicht so sein, dass die Präsentation abgefilmt wird. „Es ist aber alles live“, betont er und hofft, dass es bei den von ihm verwendeten Datenmengen auch glatt läuft. Es sei nicht die erste Präsentation dieser Art für ihn, erzählt der Pirmasenser. Bei einem anderen Vortrag habe er kürzlich feststellen können, dass allgemein eine riesige Sehnsucht nach der Ferne existiere, die er mit seiner Multimediaschau bedienen könne. „Ich mache das gerne und finde es klasse, dass es auch in Pirmasens gemacht wird.“ Wobei ihm persönlich die Auftritte vor möglichst ausverkauftem Haus am liebsten sind. „Das Publikum wird mir schon fehlen. Die Rückmeldung aus dem Saal und die Diskussion“, räumt Kröher ein.

Infos

Harald Kröhers Multimedia-Vortrag wird am Sonntag, 14. März, ab 19 Uhr live aus der Pirmasenser Festhalle über www.pirmasens.de/live kostenfrei gestreamt.