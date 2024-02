Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Riesig ist die Resonanz bei den pfälzischen Schul-Meisterschaften, was die Organisatorin aus Hauenstein freut. Gleich fünf Teams kommen aus Dahn, ein Lehrer erklärt die Vorzüge der Sportart.

472 junge Schachspieler aus 38 Schulen bewegten am Mittwoch und Donnerstag bei den pfälzischen Schulschach-Meisterschaften in der Halle des Reichswald-Gymnasiums in Ramstein-Miesenbach 440 Könige,