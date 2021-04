Die Corona-Ampel bleibt rot: 41 positive Corona-Testergebnisse wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Mittwochmittag gemeldet, aktuell sind im Zuständigkeitsbereich der Behörde 360 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 96, die Stadt Pirmasens mit einer Sieben-Tage-Rate von 82 und die Stadt Zweibrücken mit einer Inzidenz von 85 in der Alarmstufe rot ein. Seit Mittwoch gelten auch in Zweibrücken verschärfte Corona-Regeln, auch dort ist nur noch Terminshopping möglich.

Corona-Fälle gibt es erneut an Betreuungseinrichtungen. Ein positives Testergebnis erhielt eine Schülerin der BBS Pirmasens, eine Kontaktperson befindet sich in Quarantäne. Ein Kind aus dem Kindergarten in Kröppen wurde positiv getestet, die entsprechenden Kontaktpersonen befinden sich ebenfalls in Quarantäne. Eine Bewohnerin des Seniorenhauses Johanna Stein in Pirmasens wurde ebenfalls positiv auf Sars-CoV-2 getestet, auch hier befinden sich die entsprechenden Kontaktpersonen in Quarantäne. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, starb ein Mann zwischen 60 und 70 Jahren aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Es ist der 130. Todesfall im Zusammenhang mit Corona.

Von den 360 von einer Corona-Infektion betroffenen Personen leben in Pirmasens 102 (zehn neue Fälle), in Zweibrücken 52 (acht) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 44 (vier), Hauenstein 14 (ein neuer Fall), Pirmasens-Land 28 (drei), Rodalben 27 (vier), Thaleischweiler-Wallhalben 20, Waldfischbach-Burgalben 30 (fünf) und Zweibrücken-Land 43 (acht).