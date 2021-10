Das Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz meldete am Donnerstag acht weitere Covid-19-Fälle in seinem Zuständigkeitsbereich. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) Rheinland-Pfalz gibt aktuell die Warnstufe eins für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken an. Maßgeblich für das Erreichen der Warnstufe sind die vom Lua ermittelten Leitindikatoren: die Inzidenzwerte 17,7 (Landkreis), 37,3 (Pirmasens) und 23,5 (Zweibrücken), die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz (1,5) sowie die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz (3,60). Die nächste Warnstufe wird erst erreicht, wenn zwei der drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten werden.

Von den neuen Fällen waren zuvor bereits zwei Personen aus Pirmasens sowie zwei Personen aus Zweibrücken als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Aktuell sind in der Südwestpfalz 94 bestätigte positive Fälle aktiv, vier weniger als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 40, in Zweibrücken 15 (+1) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland sechs (-2), Hauenstein eine (-4), Pirmasens-Land 14 (+1), Rodalben drei (-1), Thaleischweiler-Wallhalben drei, Waldfischbach-Burgalben neun (+1) und Zweibrücken-Land drei.

Insgesamt wurden bis heute 5.563 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet.