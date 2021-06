Bis Mittwochmittag wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz fünf weitere positive Corona-Testergebnisse mitgeteilt. Betroffen sind drei Personen aus Zweibrücken, eine aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land und eine aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) ermittelte für den Landkreis Südwestpfalz eine Inzidenz von 2, für Pirmasens von 3 und für Zweibrücken von 73. Am Mittwoch hatte der Landkreis in der Übersicht des Robert-Koch-Instituts bundesweit den zweitniedrigsten Inzidenzwert (1,1). Das RKI übernimmt die Angaben des Lua immer erst am nächsten Morgen, mittwochs werden vom RKI also die Lua-Daten des Dienstags abgebildet. Zweibrücken hatte mit 79 die bundesweit höchste Inzidenz.

Seit Beginn 4868 positive Tests

Im Bereich des Gesundheitsamtes sind derzeit 71 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 44 davon leben in Zweibrücken, 13 in Pirmasens und 14 in Gemeinden des Landkreises. Der Landkreis hat zuletzt die Daten abgeglichen und die Gesamtzahl der Infizierten um sechs Personen korrigiert. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 4868 Personen positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Bislang sind 148 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.