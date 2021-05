Pirmasens hat seit Freitag eine Corona-Inzidenz unter der 100er-Marke. Das Landesuntersuchungsamt hat hier am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 52 errechnet – der Landkreis liegt bei 62 und Zweibrücken bei knapp 94. Diese Zahlen schlagen sich am Dienstag in der Statistik des Robert-Koch-Instituts nieder, die maßgeblich für die Bundesnotbremse ist. Was zu beachten ist: Steigt die Inzidenz an mehreren Tagen über 100 und die Bundesnotbremse könnte greifen, dann gelten die Rechenregeln des Bundes, der die Wochenendtage mitzählt. Im umgekehrten Fall aber – wenn eine Gemeinde mehrere Tage unter 100 liegt und die Notbremse bald aufgehoben werden kann – greifen Landesregeln, und das Wochenende wird nicht mitgerechnet. Bezogen auf die konkrete Situation heißt das: Der vergangene Freitag ist der erste Tag, an dem Pirmasens unter der 100er-Inzidenz liegt, und der Montag gilt als der zweite. Somit müsste die Inzidenz noch bis Donnerstag unter dieser Marke liegen, damit die Notbremse dann am Samstag aufgehoben wird.

Nur einen neuen Corona-Fall hat das Gesundheitsamt am Montag gemeldet: in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Im Bereich des Gesundheitsamts gelten derzeit 320 Corona-Fälle als aktiv, 27 weniger als am Vortag.