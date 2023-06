Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch jüngere Kinder können gegen das Coronavirus geimpft werden. Im ersten Monat nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), vorrangig fünf- bis elfjährige Kinder mit Vorerkrankungen impfen zu lassen, haben in Rheinland-Pfalz etwa 30.000 Jungen und Mädchen den schützenden Piks erhalten. In Pirmasens verabreichen sowohl die Kinderarztpraxen als auch die Zentrale Impfstelle des Städtischen Krankenhauses eine solche Impfung bei der genannten Altersgruppe. Die Zusammenarbeit laufe gut, allerdings halte sich die Nachfrage in Grenzen, berichten die Pädiater.

„Teilweise haben wir seit Januar jüngere Kinder geimpft, die vorbelastet sind, teilweise aber auch eigentlich gesunde Kinder, deren Eltern eine Corona-Schutzimpfung