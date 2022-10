Fünf Menschen sind seit Freitag in Zusammenhang mit Corona gestorben, das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland starben ein Mann und eine Frau beide im Alter zwischen 85 und 90 Jahren, er an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, sie mit dem Coronavirus. Aus der Verbandsgemeinde Hauenstein starb ein Mann im Alter zwischen 80 und 85 Jahren mit dem Corona-Virus, er war dreifach geimpft. Aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben starb eine Frau im Alter zwischen 90 und 95 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land starb eine Frau im Alter zwischen 90 und 95 Jahren mit dem Corona-Virus, die einfach geimpft war. Die Inzidenzen lagen (Stand gestern Nachmittag) bei 1216 (Pirmasens), 1511 (Landkreis) und 1475 (Zweibrücken.