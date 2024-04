In der C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken West verzeichnet der SV Martinshöhe II eine perfekte Woche. Der FC Kleinsteinhausen ringt die U23 des SV Ixheim nieder. In der Ost-Gruppe ist das Topspiel zwischen dem daheim noch ungeschlagenen TuS Rumbach und Tabellenführer SG Kröppen/Vinningen wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausgefallen.

C-Klasse West

SV Martinshöhe II - SV Ixheim U23 5:2. Am Mittwochabend traf Maximilian Reischmann für die Gastgeber nach zwölf Spielminuten per Elfmetertor zur Führung. Mit dem 1:0 ging es auch in die Kabine. Direkt nach dem Seitenwechsel glich Odai Khiou aus (46.). Doch die Heimelf konnte im Anschluss die Partie für sich entscheiden, so trafen erneut Maximilian Reischmann (61., 73.) und Marc Brödel (63.) zur zwischenzeitlichen 4:1 Führung. Theodoros Kaltsidis erzielte zwar in Spielminute 77 das 2:4 aus Sicht der Gäste, doch Marc-Adriano Grigoli setzte mit dem 5:2 den Schlusspunkt einer torreichen Begegnung (81.).

SV Martinshöhe II - SV Großsteinhausen II 7:0. Mit dem Heimsieg unter der Woche im Rücken fertigte der SV Martinshöhe II den Gegner am Sonntag regelrecht ab. Zur Halbzeitpause führten die Hausherren dank des Doppelschlags von Maximilian Reischmann (23., 26.) und des Treffers von Pablo Armbrüster (42.) bereits mit 3:0. Diese Torlaune setzte sich auch im zweiten Durchgang fort, als Dirk Strasser (52.), Maximilian Reischmann (67.), Marcel Bütow (69.) und Marc Brödel (76.) die vier weiteren Tore zum 7:0-Kantersieg beisteuerten.

SG Contwig/Stambach - SVN Zweibrücken II 4:2. Nach acht Minuten erzielte Morteza Hosseini die Führung für das Heimteam, die Luca Lahm im Anschluss vom Punkt ausbauen konnte (21.). Vor dem Gang in die Kabine traf Adem Habibovic zum Anschluss für den Gast (39.). Nach Wiederanpfiff gelang dem SVN Zweibrücken II sogar der Ausgleich, Jan Schmidt traf in der 63. Minute zum 2:2. Doch die Hausherren fanden eine Antwort und drehten das Spiel durch die Tore von Etienne Mwangi (68.) und Luca Lahm (87.) zu ihren Gunsten und letztlich zum 4:2-Heimsieg.

SV Hornbach - SG Wallhalben/Mittelbrunn 4:2. Das Spitzenteam aus Hornbach lag dank des Treffers von Frederic Beck nach 28 Spielminuten in Front. Das 1:0 hielt jedoch nicht lange, da Sascha Mohr drei Minuten später zum Ausgleich netzte (31.). In der 35. Spielminute verwandelte Joschua Doll einen Strafstoß und brachte die Gastgeber wieder in Führung. Nach dem Seitenwechsel legte Seyho Mert das 3:1 für Hornbach nach. Dennoch kam durch den 2:3-Anschlusstreffer der Gäste durch Teklesenbet Tewelde (80.) in der Schlussphase noch einmal Spannung auf. Schließlich konnte sich die SG aber nicht belohnen, in der Nachspielzeit setzte Manuel Eckhard den Schlusspunkt und traf zum 4:2 für den SVH.

FC Kleinsteinhausen - SV Ixheim U23 2:0. Heiko Ficht gelang nach 17 Spielminute der Führungstreffer für die Heimmannschaft. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Julian Sefrin auf 2:0 (40.). Nach intensiven zweiten 45 Minuten blieb es bei diesem Ergebnis, so feierte der FC Kleinsteinhausen am Ende den Heimsieg.

SG Maßweiler-Höhmühlbach - TuS Wattweiler abgesagt. Die Hausherren sind nicht angetreten.

Gruppe Ost

Am 19. Spieltag fiel in der C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken Ost das Topspiel zwischen dem zuhause noch ungeschlagenen TuS Rumbach und dem Tabellenführer SG Kröppen/Vinningen wegen Unbespielbarkeit des Platzes aus. Auf Platz zwei rückt die zweite Garnitur des SV Lemberg/TuS Winzeln nach einem 3:1 bei der zweiten Mannschaft des SV Trulben vor.

SV Hilst II - FV Münchweiler II 0:0. Die Begegnung hatte viel Mittelfeldgeplänkel aufzuweisen. Die Begegnung des Tabellenachten gegen den Tabellensechsten aus Münchweiler blieb bis zum Schluss ohne Tore.

SV Trulben II - SV Lemberg/TuS Winzeln II 1:3. Der Gastgeber lieferte im ersten Abschnitt ein richtig gutes Spiel ab und führte nach zehn Spielminuten verdient mit 1:0 nach dem Tor von Louis Groh. Marcel Braunert glich nach einer halben Stunde Spielzeit für das Gästeteam aus. In den zweiten 45 Minuten war Lemberg klar besser und kam 15 Minuten vor Spielende durch Cedric Seitz und fünf Minuten vor Spielende mit dem Treffer von Konstantin Quint zum Auswärtssieg.

SpVgg Ludwigswinkel - SG/ASV Glashütte/SG Eppenbrunn 4:0. Spielertrainer Jens Keller brachte zehn Minuten vor der Pause den Gastgeber mit 1:0 in Front. In Hälfte zwei verdiente sich auch weiterhin der Gastgeber mit drei weiteren Toren den Heimsieg. Wie konsequente Chancenauswertung funktioniert, zeigten Lars Schäfer (59., 79.) und Marc Kuszmanik (78.).

SG Pirmasens - FC Hengsberg 1:5. Zum ersten Mal nach 15 erfolglosen Spielen gab es für den FC Hengsberg drei Punkte zu bejubeln. Nach der 1:0-Führung von Dieter Riefling (12.) kamen die Gäste zu fünf Treffern. Robin Köhler (38., 57.), John Barwanietz (71.), Lucas Göttling (84.) und Fabian Ebelshäuser (87.) waren die Torschützen zum ersten Saisonsieg.