Die Gewerkschaft Verdi hat die Fahrer privater Busgesellschaften in dieser Woche zum Streik aufgerufen. Daran beteiligen sich auch Fahrer der Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft (QNV). Es kommt zum Ausfall von Fahrten und Verspätungen.

Wie die QNV mitteilt, kommt es aufgrund von Blockaden mehrerer QNV-Busdepots durch die Gewerkschaft in der Südpfalz, Südwestpfalz sowie in Landau und Zweibrücken zu Verspätungen und Fahrtausfällen. Betroffen sind in der Südwestpfalz folgende Linien: 231: Wallhalben – Knopp – Wiesbach – Schmitshausen – Winterbach – Zweibrücken; 233: Riedelberg – Großsteinhausen – Walshausen – Zweibrücken; 234: (Schmitshausen – ) Maßweiler – Reifenberg – Battweiler – Oberauerbach – Zweibrücken; 235: Walshausen – Dietrichingen – Mauschbach – Hornbach – Zweibrücken; 236: Brenschelbach – Hornbach – Zweibrücken; 240: Pirmasens – Nünschweiler – Falkenbusch – Contwig – Zweibrücken; 242: Pirmasens – Bottenbach – Großsteinhausen – Riedelberg; 243: Pirmasens – Thaleischweiler–Fröschen – Maßweiler – Reifenberg – Wallhalben; 244: Waldfischbach – Hermersberg – Herschberg – Wallhalben; 245: Pirmasens – Thaleischweiler–Fröschen – Weselberg – Wallhalben; 246: Geiselberg – Schmalenberg – Heltersberg – Waldfischbach; 248: Pirmasens – Rodalben – Clausen – Waldfischbach – Burgalben; 249: Pirmasens – Rodalben; 255: Eppenbrunn – Schweix – Hilst – Trulben – Kröppen – Vinningen – Pirmasens; 256: Leimen – Münchweiler – Gleishütte – Lemberg – Pirmasens; 545: Bad Bergzabern – Vorderweidenthal – Erlenbach–Dahn – Dahn.