Wegen des Blaulicht-Zuges verschiedener Organisationen am Samstag brauchen die weiteren Verkehrsteilnehmer erhöhte Aufmerksamkeit, Rücksichtnahme und Geduld. Der Zug wird sich mit maximal 20 Stundenkilometern im geschlossenen Verband fortbewegen. Dabei wird er sich immer komplett über Kreuzungen bewegen, auch bei einsetzenden Rotlicht-Phasen. Übrigen Verkehrsteilnehmer werden deshalb gebeten, das vollständige Passieren der Kolonne abzuwarten und sich nicht zwischen die Fahrzeuge zu drängen. Wird der Zug unterbrochen, führe dies nur zu unnötigen Verzögerungen, lassen die Organisatoren wissen. Der Zug wird sich gegen 18.15 Uhr in Bewegung setzen und dann den offiziellen Startpunkt, die Aral-Tankstelle in der Zweibrücker Straße ansteuern.

Dabei sind dieses Jahr ASB Kreisverband Südpfalz, DRK Pirmasens, DRK Dahner Felsenland, SEG-Sanität Pirmasens, Feuerwehr Pirmasens, Feuerwehr Lemberg, Feuerwehr Ruppertsweiler, Ordnungsamt Pirmasens, Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens (WSP), THW Zweibrücken, und THW Pirmasens. Begleitet und abgesichert wird der Zug wieder durch die Polizei Pirmasens. Bei der Fahrstrecke gibt es im Vergleich zu den Vorjahren zwei Änderungen, die Strecke führt am Meßplatz vorbei und der Berliner Ring wird bis in die Bitscher Straße durchfahren.

Der Streckenverlauf: