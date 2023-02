Die Zwangspause ist vorbei. Die Narren können endlich wieder feiern. Und das haben sie auch getan. Der CVP lud zur Prunksitzung in die Festhalle.

Die Festhalle kochte am Samstagabend, als der Carnevalverein Pirmasens mit seiner Prunksitzung auf furiose Weise das Ende der corona-bedingten Fastnachtspause besiegelte. Die bestens gelaunten Besucher konnten den Wahrheitsgehalt des diesjährigen Mottos nur bestätigen: „Die Spassmaschin“ hat widder Dampf!“, so der Slogan, mit dem sich der CVP eindrucksvoll zurückmeldete und der sich in Steam Punk-Optik opulent im Bühnenbild wiederfand. Mit wirbelnden Tänzerinnen, Gags aus der Bütt und musikalischen Leckerbissen sorgten die Lokalmatadoren gemeinsam mit sechs Gastvereinen für eine rundum gelungene Wiedergeburt der Pirmasenser Fastnacht.

Die Mitwirkenden

Carnevalverein Pirmasens: Landgrafengarde, Fünkchen, Tanzmariechen, Schautanzgruppen Habibis und Dancing Queens.

Stadtgarde Kaiserslautern: Gesang. FC Felsenland: Büttenreden „De Härdscht“ und „De Fäddes“.

Carnevalverein Herschberger Narren: Tanzmariechen-Trio, Büttenrede „Ein Demonstrant“, Funkengarde.

Eselei Obersimten: Büttenrede „De Labbeduddel“.

KV Klingenmünster: Büttenrede „De Maddin“.

KV Annweiler: Männerballett, Trifelsgarde, Schautanz.