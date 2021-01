Am Dienstag hat ein Räuber den Bio-Markt in der Pirmasenser Ringstraße überfallen. Laut Polizei ereignete sich die Tat gegen 17.20 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt sei der Mann als einziger Kunde im Laden gewesen. Er habe die Verkäuferin mit einer schwarzen Pistole bedroht und sie mehrfach aufgefordert: „Alles Geld aus der Kasse in eine Tüte, schnell, schnell.“ Die Frau sei der Forderung sofort nachgekommen, woraufhin der Täter zu Fuß in Richtung Innenstadt geflüchtet sei. Ein männlicher Mitarbeiter des Marktes hat laut Polizei von dem Überfall nichts mitbekommen. Über die Flucht sei nichts näheres bekannt. Die Polizei vermutet, dass sich der Räuber zu Fuß entfernte oder aber auch in einem wartenden Auto vom Tatort floh. Eine laut Polizei sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich blieb erfolglos. Der Täter erbeutete den Angaben zufolge einen mittleren dreistelligen Betrag. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, südländisches Aussehen, beige-grauer Kapuzenpullover mit über den Kopf gezogener Kapuze, grün-olive Jacke, graue Jogginghose, schwarze Schuhe, schwarze Baumwollhandschuhe, dunkle Sonnenbrille, dunkler Mund-Nasen-Schutz.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Raubüberfall Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.