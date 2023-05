Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Night Fever? Ein Bee Gees Tribute? In der Zweibrücker Festhalle? Nein, das muss nicht sein. Könnte man sich ja so denken. Was ein großer Fehler ist. Denn man erlebt an diesem Abend, dass nach nur 20 Minuten jeder – wirklich jeder – zur Musik mindestens steht oder sogar tanzt. Das ist die Geschichte einer Unterschätzung.

Im Jahr 2003 starb Maurice Gibb. 2012 folgte ihm Robin Gibb. Somit ist Barry Gibb der letzte Überlebende der auf der Isle Of Man geborenen Brothers Gibb, die sich, moderner klingend,