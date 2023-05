Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beachvolleyball ist ein beliebter Freizeitsport. Doch nicht nur an der brasilianischen Copacabana werfen sich Freizeitsportler in den Sand, um den Ball noch so eben übers Netz zu bekommen. Das geht auch in der Südwestpfalz.

Bevor das Beachvolleyballtraining beim TV Lemberg so richtig losgeht, heißt es erst einmal: aufwärmen. „Das gehört einfach dazu“, erzählt Trainer Axel Klug, während er